Gli strumenti di tortura nella camera di Genovese

(Di domenica 20 dicembre 2020) Si moltiplicano le denunce per cessione di droga e violenza sessuale a carico dell’imprenditore del web Alberto, finito in carcere il 6 novembre con l’accusa di aver stordito con un mix di cocaina rosa e ketamina e stuprato una 18enne ospite nel suo appartamento in centro a Milano, dove era in corso un festino. E così il cosiddetto ‘mago’ delle start up digitali si ritrova ora indagato, proprio a seguito delle querele di altre ragazze, almeno per altri 3 episodi (di cui uno già emerso), oltre ai presunti abusi del 10 ottobre per i quali è rinchiuso a San Vittore da quasi un mese e mezzo. Due nuove denunce sono state presentate mercoledì scorso da altrettante giovani, che hanno partecipato alle sue feste a base di cocaina e che sono assistite dall’avvocato Ivano Chiesa, legale storico di Fabrizio Corona. Denunce che hanno portato, come automatismo per le ...