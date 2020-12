"Gli serviva lo spot entro Capodanno". Speranza, la vergognosa verità dietro il "via" alle vaccinazioni (Di domenica 20 dicembre 2020) Il 27 dicembre in Italia inizierà la distribuzione dei vaccini contro il Covid, ma chiariamolo subito: non è una cosa seria. «Sarà un giorno simbolico» ha ammesso anche il nostro super-commissario per la pandemia Domenico Arcuri. Cosa significa? Che in realtà le dosi che verranno fornite al nostro Paese saranno appena 9.750, sufficienti per sottoporre al trattamento meno di 5.000 persone. La campagna vera e propria partirà, nella migliore delle ipotesi, a metà gennaio. Anche se è ormai evidente che il piano entrerà nel vivo a marzo e che la maggioranza dei nostri cittadini dovrà aspettare addirittura l'estate. I governi dell''Unione Europea, però, hanno trovato un accordo per organizzare il cosiddetto V-day, ovvero un momento in cui contemporaneamente in tutti i Paesi della comunità un volontario si farà iniettare il nuovo farmaco di fronte a telecamere e fotografi. Perché questa ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Il 27 dicembre in Italia inizierà la distribuzione dei vaccini contro il Covid, ma chiariamolo subito: non è una cosa seria. «Sarà un giorno simbolico» ha ammesso anche il nostro super-commissario per la pandemia Domenico Arcuri. Cosa significa? Che in realtà le dosi che verranno fornite al nostro Paese saranno appena 9.750, sufficienti per sottoporre al trattamento meno di 5.000 persone. La campagna vera e propria partirà, nella migliore delle ipotesi, a metà gennaio. Anche se è ormai evidente che il piano entrerà nel vivo a marzo e che la maggioranza dei nostri cittadini dovrà aspettare addirittura l'estate. I governi dell''Unione Europea, però, hanno trovato un accordo per organizzare il cosiddetto V-day, ovvero un momento in cui contemporaneamente in tutti i Paesi della comunità un volontario si farà iniettare il nuovo farmaco di fronte a telecamere e fotografi. Perché questa ...

In fondo si era preso solo 519 sacchetti di pellet per il riscaldamento domestico, per un valore di 3mila euro, che magari gli servivano a casa. Invece non solo Florin Cristea, 44enne romeno, ...

