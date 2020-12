Gli italiani non conoscono il decreto Natale Il 40% pensa di forzare i divieti sul cenone

(Di domenica 20 dicembre 2020) Il 72% non sa che cosa si può fare e cosa no. E il 64% ignora le differenze tra zone 'colorate'. "Il governo ha comunicato male"

nzingaretti : I veri decreti sicurezza sono legge. Abbiamo chiuso e archiviato una stagione di chiacchiere e propaganda. Gli ital… - matteosalvinimi : Rimborsi? Niente. Più scuolabus, più professori assunti e aule nuove? Niente. Più medici e infermieri? Niente. Che… - Capezzone : +++Ieri a ?@StaseraItalia? #staseraitalia+++ CLIPPINO 1 (grazie a ?@strange_days_82? e a Kaspercarlo) Il governo tr… - augusto_amato : Conte vittima della vanità. Ma ora gli italiani sono stufi - SariaFiorente : @queencanetti211 La cosa più bella di queste polemiche è che tutti, da una parte e dall'altra, si vantano della pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli italiani

ISPI

2' di lettura Senigallia 20/12/2020 - Dal 24 dicembre al 6 gennaio per uscire di casa, e dunque per tutti gli spostamenti, occorrerà essere muniti di autocertificazione. In allegato all'articolo è pos ...Il programma oggi alle 21.15 sui Rai Uno. Il sindaco Andrea Biondi: "Tutta Gavorrano farà il tifo per questo suo figlio sempre legato al paese" ...