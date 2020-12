Gioia nel Napoletano, 88enne guarisce dal Covid: per 28 giorni era risultata positiva (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giuseppe Vesuviano (Na) – Ha lottato contro il Coronavirus per ben 28 giorni poi questa mattina la bella notizia: il tampone stavolta è negativo. Questa la storia di una signora 88enne residente a Santa Maria La Scala, nel comune del Napoletano di San Giuseppe Vesuviano. A dare il lieto aggiornamento è stato lo stesso sindaco, Vincenzo Catapano che all’alba ha ricevuto la notizia. “Questo – racconta il primo cittadino – è il più bel dono di Natale per la signora Teresa e per la sua famiglia di Santa Maria La Scala! Trascorrete un Santo Natale! Questi sono i “buongiorno” che mi riempiono il cuore e legano a doppio filo la mia felicità a quella dei tanti cittadini che mi scrivono”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giuseppe Vesuviano (Na) – Ha lottato contro il Coronavirus per ben 28poi questa mattina la bella notizia: il tampone stavolta è negativo. Questa la storia di una signoraresidente a Santa Maria La Scala, nel comune deldi San Giuseppe Vesuviano. A dare il lieto aggiornamento è stato lo stesso sindaco, Vincenzo Catapano che all’alba ha ricevuto la notizia. “Questo – racconta il primo cittadino – è il più bel dono di Natale per la signora Teresa e per la sua famiglia di Santa Maria La Scala! Trascorrete un Santo Natale! Questi sono i “buongiorno” che mi riempiono il cuore e legano a doppio filo la mia felicità a quella dei tanti cittadini che mi scrivono”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Gioia nel Successo per il concerto – evento “La gioia nelle avversità” del liceo Galilei e Scuola Musicale Paganini, un omaggio a Beethoven Sempione News Festa a Mazara per l’arrivo dei pescatori liberati in Libia

Hanno attraccato al porto di Mazara un quarto d'ora prima delle 11 i due pescherecci con i 18 pescatori rilasciati da Bengasi giovedì ...

Mazara del Vallo, i 18 pescatori sequestrati in Libia arrivati in Italia. Tamponi tutti negativi

Piove a dirotto a Mazara, ma il rumore della pioggia incessante, all'incirca verso le 10, è stato coperto dal suono delle sirene dei motopesca ormeggiati in porto e dalle urla di gioia dei ...

Hanno attraccato al porto di Mazara un quarto d'ora prima delle 11 i due pescherecci con i 18 pescatori rilasciati da Bengasi giovedì ...Piove a dirotto a Mazara, ma il rumore della pioggia incessante, all'incirca verso le 10, è stato coperto dal suono delle sirene dei motopesca ormeggiati in porto e dalle urla di gioia dei ...