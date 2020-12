«Giochi da ragazze», quando lo sport diventa racconto di vita al femminile (Di domenica 20 dicembre 2020) Avrebbe dovuto essere altro, avere una cornice diversa. Giochi da ragazze, lento avvicinarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020, sarebbe dovuto andare in onda lo scorso anno, quando il mondo, ancora, godeva della propria, straordinaria normalità. La pandemia, però, ha fatto il proprio corso: lo sport è stato costretto a fermarsi, gli atleti a fare i conti con «corpi diversi». Vite diverse e l’obiettivo di un’Olimpiade spostata di un anno. Allenamenti che, negli otto episodi dello show voluto da Eurosport, riescono a restituire la complessità e, insieme, l’urgenza di una professione spesso sottovalutata. Leggi su vanityfair (Di domenica 20 dicembre 2020) Avrebbe dovuto essere altro, avere una cornice diversa. Giochi da ragazze, lento avvicinarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020, sarebbe dovuto andare in onda lo scorso anno, quando il mondo, ancora, godeva della propria, straordinaria normalità. La pandemia, però, ha fatto il proprio corso: lo sport è stato costretto a fermarsi, gli atleti a fare i conti con «corpi diversi». Vite diverse e l’obiettivo di un’Olimpiade spostata di un anno. Allenamenti che, negli otto episodi dello show voluto da Eurosport, riescono a restituire la complessità e, insieme, l’urgenza di una professione spesso sottovalutata.

