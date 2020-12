Ginnastica artistica, Europei 2020: Ana Barbosu firma l’en-plein tra le juniores! La 2006 rumena vince tutte le Finali di Specialità (Di domenica 20 dicembre 2020) Ana Barbosu ha completato il suo spettacolare en-plein agli Europei 2020 di Ginnastica artistica femminile. Tra le juniores, infatti, c’è stata un’unica dominatrice a Mersin (Turchia), anche se va sempre ricordato che si tratta di una rassegna continentale di Serie C vista l’assenza di tutte le Nazioni di riferimento. In terra anatolica non si sono presentate Italia, Russia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Spagna a causa dell’emergenza sanitaria. Questo talento rumeno ha avuto vita facile: dopo aver trionfato nel concorso generale individuale e nella gara a squadre due giorni fa, oggi la 14enne ha giganteggiato nelle Finali di Specialità e ha vinto tutte le medaglie d’oro in palio! Quattro ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) Anaha completato il suo spettacolare en-aglidifemminile. Tra le juniores, infatti, c’è stata un’unica dominatrice a Mersin (Turchia), anche se va sempre ricordato che si tratta di una rassegna continentale di Serie C vista l’assenza dile Nazioni di riferimento. In terra anatolica non si sono presentate Italia, Russia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Spagna a causa dell’emergenza sanitaria. Questo talento rumeno ha avuto vita facile: dopo aver trionfato nel concorso generale individuale e nella gara a squadre due giorni fa, oggi la 14enne ha giganteggiato nelledie ha vintole medaglie d’oro in palio! Quattro ...

