Gilmore Girls: il revival finalmente in tv! (Di domenica 20 dicembre 2020) Dopo più di quattro anni dall’uscita su Netflix, il revival delle Gilmore Girls arriva finalmente in televisione. Il primo appuntamento con Una Mamma per Amica – Di Nuovo Insieme è stasera, 20 Dicembre 2020, su La5 con l’episodio Inverno. Gli altri tre, intitolati rispettivamente Primavera, Estate ed Autunno saranno trasmessi sempre da La5 in prima serata le prossime domeniche. Pronti a trascorrere le vacanze di Natale con la coppia mamma-figlia più dinamica delle serie tv? Gilmore Girls revival: ma vi ricordate dove eravamo rimasti? Perchè va bene essere felici del ritorno delle nostre Gilmore, ma è anche altrettanto importante ricordare dove avevamo lasciato Rory e Lorelai ormai più di tredici anni fa. Era infatti il 2007 (per noi italiani ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 20 dicembre 2020) Dopo più di quattro anni dall’uscita su Netflix, ildellearrivain televisione. Il primo appuntamento con Una Mamma per Amica – Di Nuovo Insieme è stasera, 20 Dicembre 2020, su La5 con l’episodio Inverno. Gli altri tre, intitolati rispettivamente Primavera, Estate ed Autunno saranno trasmessi sempre da La5 in prima serata le prossime domeniche. Pronti a trascorrere le vacanze di Natale con la coppia mamma-figlia più dinamica delle serie tv?: ma vi ricordate dove eravamo rimasti? Perchè va bene essere felici del ritorno delle nostre, ma è anche altrettanto importante ricordare dove avevamo lasciato Rory e Lorelai ormai più di tredici anni fa. Era infatti il 2007 (per noi italiani ...

MoliPietro : Gilmore Girls: il revival finalmente in tv! - Vale41229116 : @chillpleasee Friends,Gilmore Girls e La signora in giallo - kikisbjhk : @malakaii_ ne sto vedendo ventitré sos (ora sto vedendo Gilmore Girls) - geraldesxo : Gilmore girls é bue underrated - giuliagups : Stamattina le corse per presenziare a una colazione, un caffè e un pranzo di Natale, mi sento come nella puntata di… -