Gianni Morandi, senza niente da mangiare: un vero momento di tristezza (Di domenica 20 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gianni Morandi continua a colpire e a stupire per la sua grandissima umiltà. Ma che cosa ha fatto questa volta? Ecco il suo gesto. Gianni Morandi è senza alcun dubbio uno dei cantanti più amati della musica italiana. Le sue canzoni hanno fatto la storia e hanno accompagnato intere generazioni. L’artista però negli ultimi anni Leggi su youmovies (Di domenica 20 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.continua a colpire e a stupire per la sua grandissima umiltà. Ma che cosa ha fatto questa volta? Ecco il suo gesto.alcun dubbio uno dei cantanti più amati della musica italiana. Le sue canzoni hanno fatto la storia e hanno accompagnato intere generazioni. L’artista però negli ultimi anni

repubblica : Gianni Morandi volontario alla mensa: distribuisce pranzo ai bisognosi - Sanremo70e1 : RT @Sanremo70e1: GIRONE 1 Canzone per te - Sergio Endrigo e Roberto Carlos Si può dare di più - Gianni Morandi, Umberto Tozzi e Enrico Ru… - DariaCarta : @fdragoni Vivo dove abita Gianni Morandi. Posso assicurare che non è come sembra. O come gli altri monghidoresi vogliono che sembri. - la_bibbi : RT @debora_ergas: Mi viene in mente il pranzo in trattoria, offerto a Natale da Lucio Dalla ai clochard di Bologna. Ora c'è lui...?? #Gianni… - radiosiciliarse : Gianni Morandi & Riccardo Fogli & Pupo - Vita spericolata (live ) -