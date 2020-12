Gianni Morandi alla mensa dei poveri: “Non sto facendo niente di eroico” (Di domenica 20 dicembre 2020) Che Gianni Morandi avesse un cuore grande era già cosa nota, ma fa sempre bene – specie in questo periodo – assistere a gesti di solidarietà, portati avanti con semplicità. E forse è per questo che la notizia del cantante che fa visita alle Cucine Popolari di Bologna per mettersi a disposizione delle persone bisognose ha fatto il giro di siti e notiziari. “Siamo qui e siamo contenti di poter dare una mano, ma non stiamo facendo niente di eroico. Ci fa piacere essere qua”, ha detto Morandi all’emittente locale Tv – Rete 7. Gianni ha risposto di buon grado all’invito di Roberto Morgantini, filantropo che ha dato vita alla mensa dei poveri con il denaro raccolto per la sua lista nozze. Mascherina al viso e guanti bianchi, ... Leggi su dilei (Di domenica 20 dicembre 2020) Cheavesse un cuore grande era già cosa nota, ma fa sempre bene – specie in questo periodo – assistere a gesti di solidarietà, portati avanti con semplicità. E forse è per questo che la notizia del cantante che fa visita alle Cucine Popolari di Bologna per mettersi a disposizione delle persone bisognose ha fatto il giro di siti e notiziari. “Siamo qui e siamo contenti di poter dare una mano, ma non stiamodi. Ci fa piacere essere qua”, ha dettoall’emittente locale Tv – Rete 7.ha risposto di buon grado all’invito di Roberto Morgantini, filantropo che ha dato vitadeicon il denaro raccolto per la sua lista nozze. Mascherina al viso e guanti bianchi, ...

