GFVIP, Tommaso Zorzi lascia il reality? La decisione (Di domenica 20 dicembre 2020) Momento di crisi per Tommaso Zorzi, attuale inquilino della casa del GFVIP. L’influencer nei giorni scorsi è apparso stanco e demotivato e deciso ad abbandonare la casa di Cinecittà, nonostante i suoi coinquilini hanno fatto di tutto per persuaderlo Tommaso ha preparato la valigia e ha comunicato al GF di voler abbandonare la casa prima possibile. Stefania Orlando ha provato a rincuorare Tommaso, entrambi all’interno della casa sin dall’inizio hanno accettato di rimanere fino a febbraio ma il prolungamento del tempo previsto dalla produzione ha, per chi è nel reality da più di tre mesi, effetti collaterali non indifferenti soprattutto per una persona emotiva e sensibile come Tommaso Zorzi. Nella serata del 18 dicembre, subito dopo la puntata, ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 20 dicembre 2020) Momento di crisi per, attuale inquilino della casa del. L’influencer nei giorni scorsi è apparso stanco e demotivato e deciso ad abbandonare la casa di Cinecittà, nonostante i suoi coinquilini hanno fatto di tutto per persuaderloha preparato la valigia e ha comunicato al GF di voler abbandonare la casa prima possibile. Stefania Orlando ha provato a rincuorare, entrambi all’interno della casa sin dall’inizio hanno accettato di rimanere fino a febbraio ma il prolungamento del tempo previsto dalla produzione ha, per chi è nelda più di tre mesi, effetti collaterali non indifferenti soprattutto per una persona emotiva e sensibile come. Nella serata del 18 dicembre, subito dopo la puntata, ...

GrandeFratello : CECILIA OVVIAMENTE NERA ANCOR PRIMA DI ENTRARE GRAZIE A TOMMASO E STEFANIA! ?? #GFVIP - trash_italiano : È palese che Tommaso abbia puntato all'effetto boom, dai. Anche se pensava che Stefania si fosse allontanata, non a… - trash_italiano : TOMMASO CHE SCAPPA #GFVIP - obvae_ : RT @dylanoanchor: Tanto domani sera se i ragazzi in studio faranno anche loro il balletto sarà completamente diverso da quello che faranno… - bebeyhtw : RT @malocchiello: TOMMASO HA SERIAMENTE DETTO IL NOME DI FRANCESCO NEL SONNO? ED IO ME LO SONO PERSO? I N D I G N A T O . #GFVIP https://… -