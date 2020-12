GFVip, Dayane Mello e Rosalinda confessano: «Ci amiamo», Cristiano Malgioglio fa la spia: «Si sono baciate! Ci siete o ci fate?» (Di domenica 20 dicembre 2020) GFVip, Dayane e Rosalinda confessano: «Ci amiamo», Cristiano Malgioglio fa la spia: «Si sono baciate! Ci siete o ci fate?». Durante la diretta della ventisettesima puntata del grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha chiesto alle due amiche di spiegare anche ai telespettatori il loro rapporto. Tra Dayane e Rosalinda /Adua Del Vesco c’è una forte amicizia all’interno della casa del Grande fratello Vip, in settimana il loro rapporto si è incrinato, ma entrambe si sono ritrovate. Alfonso Signorini vuole andare più a fondo. «Tra me e Dayane è tutto nuovo – ha spiegato in diretta Rosalinda – mi ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 20 dicembre 2020): «Ci»,fa la: «SiCio ci?». Durante la diretta della ventisettesima puntata del grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha chiesto alle due amiche di spiegare anche ai telespettatori il loro rapporto. Tra/Adua Del Vesco c’è una forte amicizia all’interno della casa del Grande fratello Vip, in settimana il loro rapporto si è incrinato, ma entrambe siritrovate. Alfonso Signorini vuole andare più a fondo. «Tra me eè tutto nuovo – ha spiegato in diretta– mi ...

GrandeFratello : Gelosia? Un rapporto che non trova una vera direzione? Troppo per essere amiche ma 'troppo poco' per diventare più… - trash_italiano : DAYANE CHE PIANGE PER ZIA MALGY ?? #GFVIP - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il primo VIP salvo è DAYANE! #GFVIP - Leviperedistef1 : RT @stefyasfalta: stefania orlando e dayane mello mondo dominazione non faccio io le regole???? #gfvip - stefyaddicted : Sonia a Rosalinda: “scrivi tutto quello che pensi” Quello che pensa Rosalinda: “ora mi piace Dayane e non so come… -