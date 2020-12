GF Vip, trovato farmaco per l’anoressia in casa, Rosalinda e Dayane spiazzate: “Ora che faccio?” (VIDEO) (Di domenica 20 dicembre 2020) Nel corso di un normale controllo della lista della spesa nella casa del GF Vip, Rosalinda e Dayane hanno rilevato la presenza di un farmaco per l’anoressia. Specie la Cannavò è rimasta senza parole dinanzi tale scoperta, pertanto, si è confidata con la sua amica. Le due donne si sono confrontate nella camera da letto, in disparte da tutti gli altri concorrenti della casa. Nel corso del dibattito, però, le protagoniste hanno prestato molta attenzione a non fare nomi e a non lasciarsi andare a confessioni di troppo. Il farmaco per l’anoressia presente al GF Vip Al GF Vip, Rosalinda e Dayane stavano leggendo la lista della spesa quando, improvvisamente, la Cannavò ha trovato nell’elenco un ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 20 dicembre 2020) Nel corso di un normale controllo della lista della spesa nelladel GF Vip,hanno rilevato la presenza di unper. Specie la Cannavò è rimasta senza parole dinanzi tale scoperta, pertanto, si è confidata con la sua amica. Le due donne si sono confrontate nella camera da letto, in disparte da tutti gli altri concorrenti della. Nel corso del dibattito, però, le protagoniste hanno prestato molta attenzione a non fare nomi e a non lasciarsi andare a confessioni di troppo. Ilperpresente al GF Vip Al GF Vip,stavano leggendo la lista della spesa quando, improvvisamente, la Cannavò hanell’elenco un ...

