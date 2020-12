(Di domenica 20 dicembre 2020) . A 24 ore dalla squalifica di Filippo Nardi, non si placano le polemiche. A finire nell’occhio del ciclone, un’altra concorrente,Deche con una sua dichiarazione ha fatto infuriare i fan. Commentando con Sonia Lorenzini la squalifica di Filippo Nardi per le frasi sessiste rivolte aDeha affermato: «Io ancora non ho capito quali sono le cose gravi che ha detto Filippo». Quest’esternazione ha fatto andare su tutte le furie i fan del programma. E su Twitter piovono commenti: «Non basta punire Nardi, ma anche chi lo difende. Squalificate anche lei». E ancora: «Non capisce la gravità? Offensiva nei confronti di». Il Grande Fratello prenderà ...

valefesta84 : RT @bibliotrip: #fuorisamantha Grande Fratello Vip, 'che schifo, via subito'. Samantha De Grenet rischia una clamorosa squalifica lampo htt… - Evis17488051 : Gf Vip. Samantha De Grenet, la frase choc su Maria Teresa Ruta. Fan furiosi: «Squalificatela» - Evis17488051 : Gf Vip. Samantha De Grenet, la frase choc su Maria Teresa Ruta. Fan furiosi: «Squalificatela» - infoitcultura : Gf Vip. Samantha De Grenet, la frase choc su Maria Teresa Ruta. Fan furiosi: «Squalificatela» - Il… - infoitcultura : GF Vip, Samantha De Grenet attacca Maria Teresa Ruta dopo la squalifica di Filippo Nardi -

Spettacoli e Cultura - Dopo la puntata di venerdì sera Zorzi è entrato in crisi: tra abbandoni, nuovi arrivi e stanchezza si sente arrivato al limite.... Samantha, Maria Teresa e Stefania lo ...Samantha non ha perso tempo per rassicurare il giovane inquilino ... quando concluderà la sua esperienza al GF Vip. Infine Pierpaolo che qualche giorno fa ripensando alla sua ex compagna Ariadna ...