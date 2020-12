GF Vip, Guenda si scaglia contro a Filippo Nardi: “Mia madre non merita certi atteggiamenti” (Di domenica 20 dicembre 2020) Negli ultimi giorni a creare parecchio scalpore sono state alcune dichiarazioni pronunciate da un’oramai ex concorrente del GF Vip. Si tratta delle frasi indecorose di Filippo Nardi rivolte a Maria Teresa Ruta, una delle concorrenti più amate di questa ultima edizione. Dopo le infuocate polemiche che si sono scatenate sul web, il programma ha ovviamente L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Negli ultimi giorni a creare parecchio scalpore sono state alcune dichiarazioni pronunciate da un’oramai ex concorrente del GF Vip. Si tratta delle frasi indecorose dirivolte a Maria Teresa Ruta, una delle concorrenti più amate di questa ultima edizione. Dopo le infuocate polemiche che si sono scatenate sul web, il programma ha ovviamente L'articolo

Guenda Goria Instagram: dopo aver visto la madre entrare in crisi all'interno della casa del Gf Vip, Guenda interviene e la difende ...

GF Vip, Andrea Zenga in crisi: “Mi sento fuori contesto”

portando ad esempio il percorso di Francesco Oppini e Guenda Goria. Il modello ha incoraggiato il nuovo concorrente a prendere l’esperienza al Grande Fratello Vip come un’opportunità per ...

portando ad esempio il percorso di Francesco Oppini e Guenda Goria. Il modello ha incoraggiato il nuovo concorrente a prendere l'esperienza al Grande Fratello Vip come un'opportunità per ...