Gf vip 5 | Salvo Veneziano contesta la squalifica di Filippo Nardi e svela cosa ha fatto a sua moglie

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 20 dicembre 2020)a gran voce le modalità delladidal Gf vip 5 e lo accusa gravemente per quello che haa suain passato. L’ex gieffino ha parlato in occasione di una nuova intervista, concessa a mezzo-radio. Ma non solo, ha dichiarato che il lord haavances a suadurante una cena e ha parlato di due concorrenti di questa edizione che secondo lui stanno prendendo in giro tutti i telespettatori. Nell’intervento radiofonico, in particolare,ha palesato di non aver ancora dimenticato le sensazioni provate per laricevuta alla quarta edizione dal reality. Dal suo canto, ritiene che la sua estromissione dal gioco ...