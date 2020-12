‘Gf Vip 5’, Mario Ermito rivela di aver lavorato con Lady Gaga ma fa una figuraccia: ecco perché (Di domenica 20 dicembre 2020) Mario Ermito è entrato nella casa del Grande Fratello Vip solo pochissimi giorni fa e ha già fatto parlare molto di lui: prima per il gossip in merito allo scambio di messaggi precedenti al reality tra lui e l’ex tronista di Uomini e Donne Sonia Lorenzini, e adesso per aver svelato un segreto su Lady Gaga mentre chiacchierava con Tommaso Zorzi. A detta del gieffino nel 2012 ha partecipato a un video musicale mai uscito di Lady Gaga dal titolo Donatella, così come ha riportato il sito Biccy.it: Doveva uscire il video Donatella, della canzone Donatella. Poi la sfortuna ha voluto che lei ha litigato con la casa discografica e quindi hanno bloccato il videoclip dove c’ero io. Poi anche un altro video con R Kelly, hanno bloccato tutto. Tommy ti sto parlando del 2012. ... Leggi su isaechia (Di domenica 20 dicembre 2020)è entrato nella casa del Grande Fratello Vip solo pochissimi giorni fa e ha già fatto parlare molto di lui: prima per il gossip in merito allo scambio di messaggi precedenti al reality tra lui e l’ex tronista di Uomini e Donne Sonia Lorenzini, e adesso persvelato un segreto sumentre chiacchierava con Tommaso Zorzi. A detta del gieffino nel 2012 ha partecipato a un video musicale mai uscito didal titolo Donatella, così come ha riportato il sito Biccy.it: Doveva uscire il video Donatella, della canzone Donatella. Poi la sfortuna ha voluto che lei ha litigato con la casa discografica e quindi hanno bloccato il videoclip dove c’ero io. Poi anche un altro video con R Kelly, hanno bloccato tutto. Tommy ti sto parlando del 2012. ...

