GF Vip 5 | durissima replica di Filippo Nardi alle parole di Antonella Elia

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 20 dicembre 2020) Dopo essere uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip 5 per le sue battute decisamente di cattivo gusto,hato ad. L’opinionista, infatti, durante la sua intervista a Verissimo aveva pronunciatofortissime contro di l’ormai ex gieffino, tacciandolo di bassezza ed estrema ignoranza. Per risponderle, il Conte italo-inglese ha usato ledi una sua fan, la quale ha ricordato come l’stessa non sia esattamente un esempio di correttezza. L’intervista dia Verissimo e le dichiarazioni suNel corso dell’ultima puntata di Verissimo è andata in onda anche l’intervista di Silvia Toffanin ad ...