Gessica Notaro e la forza della rinascita (Di domenica 20 dicembre 2020) La sua storia è diventata tristemente nota in seguito all'attacco meschino e crudele con l'acido, subito dal suo ex fidanzato Eddy Tavares. Stiamo naturalmente parlando della coraggiosa Gessica Notaro. Romagnola, la ragazza è nata il 27 Dicembre 1989 da madre sudamericana e padre calabrese. Da sempre interessata al mondo dello spettacolo, Gessica inizia a muovere i primi passi nell'ambito da giovanissima, a soli 17 anni. Nel 2007, la Notaro decide di partecipare al famosissimo concorso di bellezza nazionale di Miss Italia, dove, grazie alla sua bellezza e spigliatezza, ottiene nelle fasi regionali la fascia di Miss Romagna. Grazie a questo titolo, la ragazza partecipa alle fasi finali della gara, senza però vincere, anche se questa vetrina televisiva le darà molta visibilità e ...

