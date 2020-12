George Clooney omosessuale, lui non ha mai negato: qual è la verità (Di domenica 20 dicembre 2020) L’orientamento sessuale di George Clooney è un eterno tema “caldo”. Perché il divo del cinema non ha mai smentito le voci secondo cui è gay? E’ gay oppure no? L’interrogativo pende da anni, se non da decenni, sul capo di George Clooney. La sessualità del divo del cinema è un argomento trito e ritrito, ma L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 20 dicembre 2020) L’orientamento sessuale diè un eterno tema “caldo”. Perché il divo del cinema non ha mai smentito le voci secondo cui è gay? E’ gay oppure no? L’interrogativo pende da anni, se non da decenni, sul capo di. La sessualità del divo del cinema è un argomento trito e ritrito, ma L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

_PuntoZip_ : Stasera in TV: Tre grandi esclusive a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio – George Clooney, Robbie Williams e Claudio B… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Tre grandi esclusive a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio – George Clooney, Robbie Williams e Claudio B… - zazoomblog : George Clooney avete mai visto la sua villa italiana? Un luogo incantato - #George #Clooney #avete #visto #villa - GianlucaOdinson : George Clooney confessa: 'Schwarzenegger fu pagato più di me per Batman - RadioR101 : #R101News: #GeorgeClooney in ospedale per una pancreatite ?? -