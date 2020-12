George Clooney, chi è la sorella Adelia: l’avete mai vista? Tutto su di lei (Di domenica 20 dicembre 2020) George Clooney è indubbiamente tra i sex symbol di Hollywood. Non tutti sanno che ha una sorella maggiore, Adelia. Tutto quello che sappiamo su di lei. Spesso le famiglie dei VIP finiscono sotto i riflettori tanto quanto i loro parenti famosi e si trovano al centro di gossip e chiacchiere di ogni tipo. Non è questo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 20 dicembre 2020)è indubbiamente tra i sex symbol di Hollywood. Non tutti sanno che ha unamaggiore,quello che sappiamo su di lei. Spesso le famiglie dei VIP finiscono sotto i riflettori tanto quanto i loro parenti famosi e si trovano al centro di gossip e chiacchiere di ogni tipo. Non è questo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

chetempochefa : 'Basta guardarsi in giro, basta vedere la direzione presa da qualche paese, come il mio che ha deciso di ignorare l… - chetempochefa : 'C'è bisogno di parlare dei diritti più che mai. Perché se perdiamo i nostri perdiamo la direzione giusta.' Georg… - chetempochefa : 'Stiamo tutti bene. Sono a Londra in questo momento. Ieri qui c'è stato Lockdown totale. Sono qui con i miei due fi… - ChiaraF98081740 : RT @LucaBizzarri: Ma...George Clooney Presidente del Consiglio...no eh? - Karen__Green_ : RT @chetempochefa: 'Le mani e i piedi nel cemento ce le ho, non sono tanti ad averle, però, come dire, mi hanno chiesto soldi e io li posso… -