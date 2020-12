Genoa, Maran sarà esonerato: al suo posto riecco Ballardini (Di domenica 20 dicembre 2020) Quella a Benevento è stata l'ultima apparizione di Rolando Maran sulla panchina del Genoa . Il tecnico ex Chievo Verona è infatti prossimo all'esonero: fatale il 2-0 incassato in casa delle Streghe. ... Leggi su quotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Quella a Benevento è stata l'ultima apparizione di Rolandosulla panchina del. Il tecnico ex Chievo Verona è infatti prossimo all'esonero: fatale il 2-0 incassato in casa delle Streghe. ...

PietroCabras : #Lockdown: il #Genoa autorizza #Maran a trascorrere il Natale a casa, e poi Capodanno, e poi la Befana, e poi Carnevale… - baldo_nicola_tn : Mi dispiace davvero per Rolando, ottimo tecnico @GenoaCFC che combini?? Il Genoa cambia: via Maran, in arrivo per… - PagineRomaniste : #Genoa, esonerato #Maran. Al suo posto in arrivo #Ballardini #SerieA - sscalcionapoli1 : Genoa, Preziosi esonera Maran: è fatta per il ritorno di Ballardini #SerieATIM - ciccionocera95 : RT @salda__: «Il Genoa prenderà Ballardini. Si cambia subito Maran. Accordo che con Ballardini si troverà, è il salva Genoa« (@DiMarzio) -