Genoa | Maran esonerato | Ballardini è il nuovo allenatore

(Di domenica 20 dicembre 2020) Ilha deciso:non è più il suo. Il tecnico è stato sollevato dall’incarico poco dopo la sconfitta contro il Benevento per 2-0. Così Enrico Preziosi ha preso la decisione di sostituire il mister. La sconfitta nello scontro diretto è stata l’ottava in campionato su tredici partite con soli 4 pareggi e L'articoloè ilproviene da www.meteoweek.com.

pianetagenoa : Primocanale - Genoa ko col Benevento, squadra allo sbando: Maran via, riecco Ballardini - - corradone91 : Fermi tutti. Si va verso l'ennesimo ritorno di #Ballardini al #Genoa. Possibile esonero di #Maran già stasera: non… - GurzoBahri : RT @salda__: «Il Genoa prenderà Ballardini. Si cambia subito Maran. Accordo che con Ballardini si troverà, è il salva Genoa« (@DiMarzio) - bisagnino : L'allenatore nel pallone: Rolando Maran e il Genoa DP - AMinghetti : RT @salda__: «Il Genoa prenderà Ballardini. Si cambia subito Maran. Accordo che con Ballardini si troverà, è il salva Genoa« (@DiMarzio) -

Era stato un fuoco di paglia il pareggio con il Milan. Il Genoa è tornato a giocare molto male, come nelle precedenti giornate, ed ha perso con il Benevento per 2-0 mancando così una delle prime sfide ...Rodolfo Maran è arrivato al capolinea, non ci sarà una prova d’appello dopo la sconfitta per 2 a 0 a Benevento in uno scontro diretto con in palio la salvezza. L’esonero sarà ufficializzato nelle pros ...