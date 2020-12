“Geco non è un criminale”: 150 writer romani manifestano a Tor Bella Monaca (Di domenica 20 dicembre 2020) “Geco is not a crime”. Lo hanno voluto ribadire sui muri, armati di bombolette spray, per criticare il metodo con cui un giovane writer di 28 anni è stato identificato e poi fermato dalla polizia municipale, mentre era nella sua abitazione, e la successiva “messa alla gogna” sui social da parte della sindaca Virginia Raggi. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) “is not a crime”. Lo hanno voluto ribadire sui muri, armati di bombolette spray, per criticare il metodo con cui un giovanedi 28 anni è stato identificato e poi fermato dalla polizia municipale, mentre era nella sua abitazione, e la successiva “messa alla gogna” sui social da parte della sindaca Virginia Raggi. L'articolo proviene da Inews.it.

mentre completa un graffito su cui si legge 'Free Geco' - noi siamo qui per dire che non siamo criminali. Il degrado è un'altra cosa. E comunque non credo che un muro di colori come questo non ...

Roma, i writers uniti per Geco: "Non siamo criminali. Il degrado è un'altra cosa"

I writers di Roma uniti per Geco. Sono giunti a decine, fin da questa mattina, per partecipare alla "FreeGecoJam" a Tor Bella Monaca, all'incrocio tra la via che dà il nome al quartiere e via Casilina ...

