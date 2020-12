Gazzetta: caso Suarez, nelle intercettazioni il piano della Juve di rimandare l’acquisto a gennaio (Di domenica 20 dicembre 2020) Due giorni prima del fatidico (e fasullo) esame di italiano a Perugia, la Juve aveva informato Luis Suarez che dell’acquisto non se ne sarebbe fatto più nulla. Ieri lo stesso calciatore lo avrebbe confermato agli inquirenti, ascoltato in video conferenza. La Gazzetta dello Sport riporta il contenuto di un’intercettazione sul tema. Si tratta di un dialogo intercorso il 15 settembre, due giorni prima dell’esame, tra la professoressa Spina, che avrebbe dovuto insegnare l’italiano al calciatore, e suo marito. Spina, Juventina, si dichiara «sotto shock» perché nell’ultima lezione impartita a Suarez il calciatore le ha fatto capire di essere destinato ad un’altra squadra e non alla Juve. La Spina svela in pratica il piano del club bianconero di portare ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 dicembre 2020) Due giorni prima del fatidico (e fasullo) esame di italiano a Perugia, laaveva informato Luische delnon se ne sarebbe fatto più nulla. Ieri lo stesso calciatore lo avrebbe confermato agli inquirenti, ascoltato in video conferenza. Ladello Sport riporta il contenuto di un’intercettazione sul tema. Si tratta di un dialogo intercorso il 15 settembre, due giorni prima dell’esame, tra la professoressa Spina, che avrebbe dovuto insegnare l’italiano al calciatore, e suo marito. Spina,ntina, si dichiara «sotto shock» perché nell’ultima lezione impartita ail calciatore le ha fatto capire di essere destinato ad un’altra squadra e non alla. La Spina svela in pratica ildel club bianconero di portare ...

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta caso Suarez sentito dai pm di Perugia: avrebbe ammesso di conoscere la prova d’esame La Gazzetta dello Sport Zaro lancia il Modena: «Bisogna insistere»

«Nelle ultime due partite abbiamo preso i sei punti che volevamo. Attenzione al Fano, ma avanti tutta verso Padova» ...

L’imprenditore campano Alessandro Forlenza potrebbe entrare in società

Già da parecchio tempo negli ambienti biancorossi serpeggia il sospetto che ci sia un non meglio precisato imprenditore campano interessato ad entrare nella compagine societaria di via Marx. Ora quest ...

