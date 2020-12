sportli26181512 : Gasperini si infuria in tv: 'Basta parlare del Papu Gomez': Il tecnico: 'Siete pesanti a chiederlo. In una vittoria… -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini infuria

Corriere dello Sport.it

Se prima c’era qualche minimo spiraglio, ora non più. Questa è la sensazione alla vigilia della partita contro la Roma, dove Gian Piero Gasperini ha deciso di non convocare il Papu Gomez. Adesso non c ...Il tecnico dell'Atalanta se la prende ancora con Federico per un contatto 'leggero' in area. Poi Gollini para il penalty a Ronaldo ...