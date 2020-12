Gasperini e Fonseca post Atalanta-Roma (Di domenica 20 dicembre 2020) Al Gewiss Stadium l’Atalanta travolge 4 a 1 la Roma, nella gara valida per la 13° giornata di campionato di Serie A. La Dea ha risposto con un poker al vantaggio iniziale giallorosso. Queste le dichiarazioni di . Cosa ha detto Gasperini? Il tecnico dell’Atalanta ha commentato con queste parole la netta vittoria ottenuta contro la Roma: “Il secondo tempo è frutto del primo, la squadra ha subito gol a freddo, poi c’è stata l’occasione di Spinazzola. Poi siamo cresciuti, abbiamo trovato fiducia. Siamo andati vicini al gol con Malinovskyi. Josip è il giocatore più offensivo, ci rende pericolosi. Siamo contenti, sono soddisfatto dell’ingresso di Miranchuk, ma anche di Muriel, di Zapata, il nostro potenziale offensivo può tornare di prim’ordine”. C’è stata un’inversione di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 20 dicembre 2020) Al Gewiss Stadium l’travolge 4 a 1 la, nella gara valida per la 13° giornata di campionato di Serie A. La Dea ha riso con un poker al vantaggio iniziale giallorosso. Queste le dichiarazioni di . Cosa ha detto? Il tecnico dell’ha commentato con queste parole la netta vittoria ottenuta contro la: “Il secondo tempo è frutto del primo, la squadra ha subito gol a freddo, poi c’è stata l’occasione di Spinazzola. Poi siamo cresciuti, abbiamo trovato fiducia. Siamo andati vicini al gol con Malinovskyi. Josip è il giocatore più offensivo, ci rende pericolosi. Siamo contenti, sono soddisfatto dell’ingresso di Miranchuk, ma anche di Muriel, di Zapata, il nostro potenziale offensivo può tornare di prim’ordine”. C’è stata un’inversione di ...

