Gasperini | “Basta domande su Gomez | siete pesanti Sono cose di cui si occuperà la società”

(Di domenica 20 dicembre 2020) Gian Pieroha parlato a Sky Sport dopo il successo dei suoi sulla Roma, ecco le sue parole: Ci spiega la scelta di escludere?“Quando si arrabbia un allenatore succede qualcosa, quando si arrabbia un presidente è un po’ più difficile. E’ una cosa che si aggiusterà con lae aggiusterà laun po’, abbiamo pareggiato con la Juventus, vinto con la Fiorentina, con l’Ajax e stasera e ancora ci chiedete questo. C’è stato un comunicato e”. Ma questa situazione vi ha dato una spinta in più?“Ripeto, nel frattempo abbiamo giocato ad Amsterdam, abbiamo pareggiato con la Juventus e vinto con la Fiorentina. Al di là di ciò, l’Atalanta in questo momento merita di parlare della prestazione perché di fronte avevamo una squadra in ...

TuttoMercatoWeb : Perché ha escluso Gomez? Gasperini: 'Basta, siete un po' pesanti. Ora ci penserà la società' - Pall_Gonfiato : #Gasperini sull'esclusione di #Gomez: 'Basta, siete pesanti! Ci penserà la società a risolve - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #Gasperini furioso: '#Gomez? Si è infuriato il presidente! Non lo convocavo già...' ? - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Perché ha escluso Gomez? Gasperini: 'Basta, siete un po' pesanti. Ora ci penserà la società' - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Gasperini: 'Basta parlare di #Gomez! Si è arrabbiato il presidente, il caso lo risolverà la società' -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini Basta

"Caso Gomez? Non rispondo più su Gomez: in una vittoria come questa non è giusto parlarne. E' una questione che aggiusterà la società. Se si arrabbia un allenatore è un conto, se si arrabbia un presid ...Gasperini annuncia di non voler più rispondere alle domande ... Dopo una vittoria così non parlo più di Gomez, siete davvero pesanti: basta. Non convocato? Era già successo a Udine, non è la prima ...