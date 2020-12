Galli: “Stretta sul Natale era necessaria” (Di domenica 20 dicembre 2020) Sul decreto di Natale, dice l’infettivologo Galli ad un’intervista a La Stampa: “ho seguito la conferenza stampa di Conte. Decisioni giuste ma se le avesse prese prima sarebbe stato meglio”. E poi sottolinea anche che “la Stretta era necessaria. Gli interventi finalmente sono arrivati e questo va apprezzato. Nelle scorse settimane ho sottolineato più volte la contraddizione tra l’urgenza di rallentare i contagi per evitare la terza ondata e una più che discreta attenzione a facilitare il liberi tutti”. “Quando incentivi lo shopping nei negozi con il cashback è come se dessi la benedizione ai cittadini che vanno in centro, facilmente confondibile con la possibilità di ammassarsi. Un cattivo segnale”, ha commentato Galli, “che mi ha ricordato il bonus vacanze estivo”. Quanto ai colori, ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 20 dicembre 2020) Sul decreto di, dice l’infettivologoad un’intervista a La Stampa: “ho seguito la conferenza stampa di Conte. Decisioni giuste ma se le avesse prese prima sarebbe stato meglio”. E poi sottolinea anche che “laera. Gli interventi finalmente sono arrivati e questo va apprezzato. Nelle scorse settimane ho sottolineato più volte la contraddizione tra l’urgenza di rallentare i contagi per evitare la terza ondata e una più che discreta attenzione a facilitare il liberi tutti”. “Quando incentivi lo shopping nei negozi con il cashback è come se dessi la benedizione ai cittadini che vanno in centro, facilmente confondibile con la possibilità di ammassarsi. Un cattivo segnale”, ha commentato, “che mi ha ricordato il bonus vacanze estivo”. Quanto ai colori, ...

Sul decreto di Natale, dice l'infettivologo Galli ad un'intervista a La Stampa: "ho seguito la conferenza stampa di Conte. Decisioni giuste ma se le avesse prese prima sarebbe stato meglio".

