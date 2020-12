Galli: «Misure necessarie, l’indice Rt sta salendo. La variante britannica? Non mi aspetto grandi cambiamenti a breve» (Di domenica 20 dicembre 2020) La stretta del governo, con le ultime Misure anti-Covid approvate in vista del Natale, era necessaria. E anzi, secondo Massimo Galli, sarebbe dovuta arrivare prima. «Gli interventi finalmente sono arrivati e questo va apprezzato», ha detto l’infettivologo dell’ospedale Sacco in un’intervista a La Stampa. «Ho sottolineato più volte la contraddizione tra l’urgenza di rallentare i contagi per evitare la terza ondata e una più che discreta attenzione a facilitare il liberi tutti». l’indice Rt negli ultimi giorni è tornato a salire e, ha avvertito l’infettivologo, è necessario che rimanga sotto la soglia dell’1, oltre la quale il contagio diviene esponenziale: «Al momento è troppo vicino a una possibile ripresa». Parlando delle Misure messe in campo in queste settimane dal governo, con la suddivisione dell’Italia in zone ... Leggi su open.online (Di domenica 20 dicembre 2020) La stretta del governo, con le ultimeanti-Covid approvate in vista del Natale, era necessaria. E anzi, secondo Massimo, sarebbe dovuta arrivare prima. «Gli interventi finalmente sono arrivati e questo va apprezzato», ha detto l’infettivologo dell’ospedale Sacco in un’intervista a La Stampa. «Ho sottolineato più volte la contraddizione tra l’urgenza di rallentare i contagi per evitare la terza ondata e una più che discreta attenzione a facilitare il liberi tutti».Rt negli ultimi giorni è tornato a salire e, ha avvertito l’infettivologo, è necessario che rimanga sotto la soglia dell’1, oltre la quale il contagio diviene esponenziale: «Al momento è troppo vicino a una possibile ripresa». Parlando dellemesse in campo in queste settimane dal governo, con la suddivisione dell’Italia in zone ...

