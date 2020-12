Galli: con la stretta eviteremo un disastro «Qui il vaccino darà risultati prima che altrove» (Di domenica 20 dicembre 2020) L’infettivologo: «Le misure pagano». E sulla scuola: «Rischioso riaprirle con l’attuale circolazione del Covid e se non cambieranno i trasporti. Col vaccino la Bergamasca libera dal virus prima di altre parti d’Italia». Leggi su ecodibergamo (Di domenica 20 dicembre 2020) L’infettivologo: «Le misure pagano». E sulla scuola: «Rischioso riaprirle con l’attuale circolazione del Covid e se non cambieranno i trasporti. Colla Bergamasca libera dal virusdi altre parti d’Italia».

Decreto Natale 2020, Galli: "Stretta in ritardo, ma necessaria"

Stampa“Ho seguito la conferenza stampa di Conte. Decisioni giuste ma se le avesse prese prima sarebbe stato meglio”. Lo dice Massimo Galli in un’intervista al quotidiano ‘La Stampa’, sottolineando che ...

"Decreto necessario, ma si poteva agire prima": le dichiarazioni dell'infettivologo

facilmente confondibile con la possibilità di ammassarsi. Un cattivo segnale che mi ha ricordato il bonus vacanze estivo”. Per quanto concerne la scelta cromatica delle regioni, Galli è d’accordo ...

