Gaia e Camilla, investite e uccise a Roma: condannato Genovese (VIDEO) (Di domenica 20 dicembre 2020) Erano state investite esattamente circa un anno fa Camilla e Gaia. Dura la sentenza del giudice che condanna il figlio del regista Genovese. condannato definitivamente ad 8 anni Pietro Genovese, il figlio di Paolo Genovese, nel processo con rito abbreviato, con l'accusa di omicidio stradale plurimo. I fatti che hanno decretato una così severa punizione risalgono esattamente a circa un anno fa, nella notte tra il 21 ed il 22 dicembre del 2019, quando Genovese con il suo suv investì le due sedicenni Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli su Via Cassia. A processo ultimato sono arrivate anche le lacrime delle madri delle due ragazze, di felicità mista a dolore per la gravissima perdita ...

