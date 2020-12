Fuga da Londra prima del lockdown: la polizia schierata nelle stazioni per controllare le partenze (Di domenica 20 dicembre 2020) stazioni dei treni affollate da migliaia di persone in fila col trolley in mano. Tutte in Fuga da Londra che due giorni fa, contrariamente ai piani previsti dal governo Johnson, è di nuovo finita in lockdown, scattato alla mezzanotte. Scene di assembramento e folle senza distanziamento che preoccupano Downing Street, ancor più alla luce della nuova variante di coronavirus scoperta in Inghilterra che ha già spinto diversi Paesi Ue a chiudere improvvisamente il traffico a voli e treni dal Regno Unito. Per scoraggiare la Fuga dalla capitale, il governo ha annunciato nelle stazioni a Londra e nelle altre aree dell’Inghilterra il dispiegamento di poliziotti che controlleranno le partenze. “Se siete in una zona livello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020)dei treni affollate da migliaia di persone in fila col trolley in mano. Tutte indache due giorni fa, contrariamente ai piani previsti dal governo Johnson, è di nuovo finita in, scattato alla mezzanotte. Scene di assembramento e folle senza distanziamento che preoccupano Downing Street, ancor più alla luce della nuova variante di coronavirus scoperta in Inghilterra che ha già spinto diversi Paesi Ue a chiudere improvvisamente il traffico a voli e treni dal Regno Unito. Per scoraggiare ladalla capitale, il governo ha annunciatoaltre aree dell’Inghilterra il dispiegamento di poliziotti che controlleranno le. “Se siete in una zona livello ...

