“Freza” | guardatevi dalla nail artist

(Di domenica 20 dicembre 2020) Sembra proprio che questo sia l’anno dei revenge movie, visto che il Be Afraid Horror Fest ne offre alla visione uno dietro l’altro. Dopo Karaoke Night, è la volta di, un cortometraggio russo dalle atmosfere francesi grazie all’erotismo e alla colonna sonora della band La Femme… ma fidatevi: la gelida vendetta si sposa perfettamente con le fredde steppe. L’orrore in questo corto non ha niente a che vedere con il paranormale, essendo infatti incarnato da un uomo disposto a compiere gli atti più efferati per raggiungere l’orgasmo. L’erotismo della pellicola si tinge di scuro, di morte imminente, vedendo come il personaggio maschile vede le donne e concepisce i rapporti sessuali con loro, nessuna esclusa. È ciò di cui si accorge laprotagonista quando, accettando l’invito di una sua amica ad avere un rapporto a tre, ...