Frasi sulla domenica | ecco le migliori di oggi 20 Dicembre

Leggi su giornal

(Di domenica 20 dicembre 2020)– Laè il giorno da dedicare al riposo, al caminetto, alle serie tv. Un risveglio lento, soprattutto in questi giorni freddi e pre natalizi, un bel caffè da gustare con calma. Laè la giornata della famiglia, godiamoci questa giornata. Vediamo le. “saremo insieme, cinque, sei ore, troppo poco per parlare, abbastanza per tacere, per tenerci per mano, per guardarci negli occhi.”Franz Kafka Buongiorno. Visto che èmi avvalgo della facoltà di non svegliarmi. (Peanuts) Il sabato è per l’avventura. Laè per le coccole (Anonimo) Laè come il purgatorio: tra il paradiso ...