Frasi su Dicembre: ecco le migliori di oggi 20 Dicembre (Di domenica 20 dicembre 2020) Frasi su Dicembre – Dicembre è l’ultimo mese dell’anno, è un po’ il momento in cui si tirano le somme dell’anno che è stato e si fantastica sull’anno che verrà. Diciamo che quest’anno non è stato un grande anno, è stato un anno unico, diverso particolare. Ci apprestiamo a vivere questo Dicembre con delle restrizioni e in casa. Vediamo insieme le migliori Frasi su Dicembre. Sta crescendo il freddo. L’inverno sta posando i suoi piedi nel prato. Di quale freddezza brucia il nostro sole! Si potrebbe dire che i suoi raggi di luce sono schegge di neve.(Payne Roman) A Dicembre, giornate corte, lunghe notti. L’ape tace, il giunco geme.(Proverbio francese) Nuvole di ... Leggi su giornal (Di domenica 20 dicembre 2020)suè l’ultimo mese dell’anno, è un po’ il momento in cui si tirano le somme dell’anno che è stato e si fantastica sull’anno che verrà. Diciamo che quest’anno non è stato un grande anno, è stato un anno unico, diverso particolare. Ci apprestiamo a vivere questocon delle restrizioni e in casa. Vediamo insieme lesu. Sta crescendo il freddo. L’inverno sta posando i suoi piedi nel prato. Di quale freddezza brucia il nostro sole! Si potrebbe dire che i suoi raggi di luce sono schegge di neve.(Payne Roman) A, giornate corte, lunghe notti. L’ape tace, il giunco geme.(Proverbio francese) Nuvole di ...

CiRifletto : Ti Riconosco è la 20° frase gentile di questo Dicembre. Essere riconosciuti è un bisogno fondamentale dell'essere u… - zazoomblog : Frasi del buongiorno: ecco le migliori di oggi 20 Dicembre - #Frasi #buongiorno: #migliori #Dicembre - CristinaCo77 : Sabato 19 Dicembre 2020: Presepi in Piazza San Pietro!?? (Frasi di Papa Francisco ??) - CiaoKarol : Ricevi la Benedizione dal Cielo di Giovanni Paolo II con questa preghiera oggi, Domenica 20 Dicembre 2020: Frasi e… - CiaoKarol : Una nuova Domenica con Padre Pio: ecco la preghiera per invocarlo oggi, 20 Dicembre 2020: Un nuovo giorno in compag… -