Frasi d’amore | ecco le migliori del 20 Dicembre

(Di domenica 20 dicembre 2020)– L’amore è qualcosa che ti stravolge la vita, quando arriva l’amore ti scoppia il cuore. L’amore è il motore del mondo, amare è la chiave della vita. L’amore ha tante forme, si manifesta in molteplici modi, ti travolge. Dedicarea chi si ama è un gesto romantico. Leggere una frasee pensare a qualcuno è una sensazione bellissima. Vediamo insieme alcuneda dedicare a chi ami. Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione.(Antoine de Saint-Exupery) Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa.(Emily Brontë) Vorrei che tu venissi da me in una sera d’inverno e, stretti insieme dietro i vetri, guardando la solitudine delle strade buie e ...