Francia, al docente dell’Università di Siena Francesco Stella il “Chaire Gutenberg” (Di domenica 20 dicembre 2020) Il professor Francesco Stella, ordinario di Letteratura latina medievale e umanistica presso il dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne dell’Università di Siena, e direttore del Centro interuniversitario di Studi comparati “I Deug-Su”, è stato nominato vincitore della Chaire Gutenberg (Cattedra Gutenberg) 2020. Il premio è assegnato ogni anno a studiosi eminenti di ambito internazionale per lo sviluppo di progetti in collaborazione con l’Università di Strasburgo dal Cercle Gutenberg, che riunisce tutti i membri attivi in Alsazia dell’Institut de France, del Collège de France e delle principali accademie nazionali francesi e straniere (i tre vice-presidenti del Cercle Gutenberg sono premi Nobel). Il ... Leggi su ildenaro (Di domenica 20 dicembre 2020) Il professor, ordinario di Letteratura latina medievale e umanistica presso il dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e modernedi, e direttore del Centro interuniversitario di Studi comparati “I Deug-Su”, è stato nominato vincitore della(Cattedra) 2020. Il premio è assegnato ogni anno a studiosi eminenti di ambito internazionale per lo sviluppo di progetti in collaborazione con l’Università di Strasburgo dal Cercle, che riunisce tutti i membri attivi in Alsazia dell’Institut de France, del Collège de France e delle principali accademie nazionali francesi e straniere (i tre vice-presidenti del Cerclesono premi Nobel). Il ...

spleendoreee : RT @barb_edwire: @kohforoi Una ragazza trans in Francia si é suicidata dopo aver messo una gonna a scuola per tutta la derisione subita da… - drsunshineisdea : RT @barb_edwire: @kohforoi Una ragazza trans in Francia si é suicidata dopo aver messo una gonna a scuola per tutta la derisione subita da… - JojoAeiouy : RT @barb_edwire: @kohforoi Una ragazza trans in Francia si é suicidata dopo aver messo una gonna a scuola per tutta la derisione subita da… - barb_edwire : @kohforoi Una ragazza trans in Francia si é suicidata dopo aver messo una gonna a scuola per tutta la derisione sub… - docdrugztore : @Ciribini @AnnDePa @demian_online Su certe cose probabilmente lo sono. Più che altro, grazie all’iniziativa del per… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia docente Francia e Cina sviluppano il super soldato “OGM” Futuroprossimo Francia e Cina sviluppano il super soldato “OGM”

Michael Clarke, docente di studi sulla guerra al Kings College di Londra ... se non altro a futura memoria. Microchip cerebrali: alla Francia è stata data la possibilità di sviluppare microchip per ...

Vaccino anti Covid: il piano italiano e le dosi, Regione per Regione

Approvato il piano vaccinale anti coronavirus che porterà alle prime somministrazioni del candidato di Pfizer probabilmente subito dopo Natale. Chi lo riceverà per primo e quante dosi avranno le singo ...

Michael Clarke, docente di studi sulla guerra al Kings College di Londra ... se non altro a futura memoria. Microchip cerebrali: alla Francia è stata data la possibilità di sviluppare microchip per ...Approvato il piano vaccinale anti coronavirus che porterà alle prime somministrazioni del candidato di Pfizer probabilmente subito dopo Natale. Chi lo riceverà per primo e quante dosi avranno le singo ...