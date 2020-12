Franceska Pepe in guerra col GF Vip? L’indiscrezione: “Pare sia finita molto male” (FOTO) (Di domenica 20 dicembre 2020) Da un po’ di puntate i telespettatori del GF Vip si sono resi conto dell’assenza di Franceska Pepe dallo studio. In un primo momento si era pensato a qualche impedimento personale della modella, con il tempo, però, si sono fatte avanti delle ipotesi differenti. L’influencer Amedeo Venza ha affrontato la vicenda ed ha raccontato di sospettare che tra la ragazza e gli autori sia accaduto qualcosa di estremamente serio. Andiamo a vedere cosa è trapelato. Cosa è accaduto tra il GF Vip e Franceska Pepe In questi giorni si sta molto parlando di Franceska Pepe e delle sue assenze durante le puntate del GF Vip. Per contratto, tutti i concorrenti che hanno preso parte al reality show, tranne quelli squalificati o che sono ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 20 dicembre 2020) Da un po’ di puntate i telespettatori del GFsi sono resi conto dell’assenza didallo studio. In un primo momento si era pensato a qualche impedimento personale della modella, con il tempo, però, si sono fatte avanti delle ipotesi differenti. L’influencer Amedeo Venza ha affrontato la vicenda ed ha raccontato di sospettare che tra la ragazza e gli autori sia accaduto qualcosa di estremamente serio. Andiamo a vedere cosa è trapelato. Cosa è accaduto tra il GFIn questi giorni si staparlando die delle sue assenze durante le puntate del GF. Per contratto, tutti i concorrenti che hanno preso parte al reality show, tranne quelli squalificati o che sono ...

