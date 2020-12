Francesca Ferragni mostra un corpo mozzafiato: “Team panettone” -FOTO (Di domenica 20 dicembre 2020) Non solo Chiara, ma anche Francesca Ferragni continua ad aumentare la propria popolarità, anche grazie al suo fisico: si schiera a favore dei “panettoni” Una famiglia sicuramente degna di nota… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 20 dicembre 2020) Non solo Chiara, ma anchecontinua ad aumentare la propria popolarità, anche grazie al suo fisico: si schiera a favore dei “panettoni” Una famiglia sicuramente degna di nota… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

zazoomblog : Francesca Ferragni sfida la sorella: inquadra il Lato B e manda tutti in ecstasy- FOTO - #Francesca #Ferragni… - PakiRispoli : RT @spezzaquori: quando francesca michielin apparirà nelle storie della ferragni, dua lipa la vedrà e le chiederà di fare un duetto per fut… - MauroPavesi1 : RT @spezzaquori: quando francesca michielin apparirà nelle storie della ferragni, dua lipa la vedrà e le chiederà di fare un duetto per fut… - antocheeks96 : RT @spezzaquori: quando francesca michielin apparirà nelle storie della ferragni, dua lipa la vedrà e le chiederà di fare un duetto per fut… - PEACHYWORLD2 : RT @spezzaquori: quando francesca michielin apparirà nelle storie della ferragni, dua lipa la vedrà e le chiederà di fare un duetto per fut… -