Fortnite x Halo, dopo Master Chief arriva la mappa speciale Blood Gulch (Di domenica 20 dicembre 2020) Il Capitolo 2 di Fortnite e il susseguirsi delle sue Stagioni stanno regalando diverse emozioni a tutti gli appassionati della Battle Royale di casa Epic Games. dopo aver accolto sulla grande isola di gioco tutta una serie di supereroi e villain legati a Marvel e DC Comics, il titolo sparacchino multiplayer abbraccia infatti personaggi che provengono da altre celebri produzioni videoludiche. Nelle ultime settimane i giocatori di Fortnite su un po' tutte le piattaforme – quindi PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e le console next-gen PS5, Xbox Series X e Xbox Series S – hanno visto scendere in campo volti amatissimi come quello di Kratos, il Fantasma di Sparta protagonista della saga di God of War, seguito poi da Master Chief, eroe principale dello sparacchino Halo – di ritorno alla ...

