Formazioni ufficiali Cagliari Udinese: le scelte degli allenatori (Di domenica 20 dicembre 2020) Le Formazioni ufficiali di Cagliari Udinese match valido per la 13ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Cagliari-Udinese, match valido per la 13ª giornata di Serie A 2020/2021. Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Godin, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. A disposizione: Vicario, Simeone, Caligara, Pinna, Tramoni, Pisacane, Pereiro, Oliva, Ceppitelli, Cerri, Pajac. Allenatore: Di Francesco Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Deulofeu. A disposizione: Scuffet, Carnelos, Lasagna, Ter Avest, Arslan, Micin, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Ledimatch valido per la 13ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 13ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-2-3-1): Cragno; Zappa, Godin, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. A disposizione: Vicario, Simeone, Caligara, Pinna, Tramoni, Pisacane, Pereiro, Oliva, Ceppitelli, Cerri, Pajac. Allenatore: Di Francesco(3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Deulofeu. A disposizione: Scuffet, Carnelos, Lasagna, Ter Avest, Arslan, Micin, ...

sofiamazelli1 : RT @GoalItalia: Hakimi a destra, Brozovic c'è, nei liguri Mora in difesa e Ismajili nel tridente ?? Le formazioni ufficiali di #InterSpezi… - 11contro11 : #Cagliari-#Udinese, le formazioni ufficiali: Pavoletti titolare #Fantacalcio #SerieA #11contro11 - MilanPress_it : Le formazioni ufficiali di @SassuoloUS-@acmilan • De Zerbi sorprende e sceglie Traore (Boga in panchina), Pioli sch… - buoncalcio : Benevento-Genoa: le formazioni ufficiali. Eldor e Destro in attacco - ColucciLc : RT @sportli26181512: Cagliari-Udinese, le formazioni ufficiali: Godin e Pavoletti dal 1', c'è De Paul: Ecco le formazioni ufficiali di Cagl… -