Formazioni ufficiali Atalanta Roma | le scelte degli allenatori

Le Formazioni ufficiali di Atalanta Roma match valido per la 13ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Atalanta-Roma, match valido per la 13ª giornata di Serie A 2020/2021. Atalanta (3-4-2-1):: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini. Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Paulo Fonseca.

