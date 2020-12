Foggia | inseguimento da film in centro | tossicodipendente tenta di investire carabinieri

(Di domenica 20 dicembre 2020)- Era in possesso di sostanza stupefacente, e privo di patente di guida il 53enneno che hato di sfuggire ad un controllo didi. L'uomo, alla guida di una Fiat ...

FOGGIA - Era in possesso di sostanza stupefacente ... La “gazzella” dei Carabinieri ha immediatamente ingaggiato un maxi inseguimento a sirene spiegate volto a fermare l’uomo, forse in crisi ...Era in possesso di sostanza stupefacente, e privo di patente di guida il 53enne, nativo del capoluogo dauno, che sabato scorso ha tentato di sfuggire ad un controllo del Pronto Intervento della Compag ...