(Di domenica 20 dicembre 2020) Non finisce di stupire il mercato della A29/GesanCom Fly, e quando meno te lo aspetti, durante la preparazione dicembrina ed in attesa delle ostilità sul campo previste per gennaio 2021, ecco il nuovo arrivo che rinforza ulteriormente l’attacco, si tratta didel 97.da alcuni anni per motivi di... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

tvio2 : Fly volley Marsala, Arriva la schiacciatrice Oriana Falco - NewSicilia : Ecco il nuovo arrivo della GesanCom Fly Volley Marsala #Newsicilia - Tp24it : La dirigenza della Fly Volley Marsala ha siglato un accordo con uno sponsor di fama nazionale… -

Ultime Notizie dalla rete : Fly volley

tvio

Non finisce di stupire il mercato della A29/GesanCom Fly Volley Marsala, e quando meno te lo aspetti, durante la preparazione dicembrina ed in attesa delle ostilità sul campo previste per gennaio 2021 ...Ieri, venerdì 11 dicembre presso il punto vendita della Mistretta Mobili, in Via Biagio Di Pietra a Marsala, si ...