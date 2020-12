Filippo Nardi squalifica al “GF Vip”: lo sfogo sui social dopo lo scontro con Alfonso Signorini (Di domenica 20 dicembre 2020) Per le sue uscite volgari e sessiste, rivolte soprattutto a Maria Teresa Ruta, Filippo Nardi è stato squalificato dalla Casa del “Grande Fratello Vip”. Sui social tanti hanno attaccato l’ex gieffino, che ha dimostrato in più occasioni di avere “poco rispetto” nei confronti delle donne. La goccia che ha fatto traboccare il vaso: il tea bag. «Non stiamo parlando né di stupro né di violenza. È un gioco goliardico stupido che si fa nei collegi. A me è stato fatto diverse volte, ci faceva tanto ridere» è stata la difesa di Nardi. In diretta però Alfonso Signorini lo ha bacchettato duramente. leggi anche l’articolo —> Flirt in corso tra Nardi e la Mello, bacio in bagno nella notte, Rosalinda: «Un giocattolo che butti via» «Evidentemente ho offeso ... Leggi su urbanpost (Di domenica 20 dicembre 2020) Per le sue uscite volgari e sessiste, rivolte soprattutto a Maria Teresa Ruta,è statoto dalla Casa del “Grande Fratello Vip”. Suitanti hanno attaccato l’ex gieffino, che ha dimostrato in più occasioni di avere “poco rispetto” nei confronti delle donne. La goccia che ha fatto traboccare il vaso: il tea bag. «Non stiamo parlando né di stupro né di violenza. È un gioco goliardico stupido che si fa nei collegi. A me è stato fatto diverse volte, ci faceva tanto ridere» è stata la difesa di. In diretta peròlo ha bacchettato duramente. leggi anche l’articolo —> Flirt in corso trae la Mello, bacio in bagno nella notte, Rosalinda: «Un giocattolo che butti via» «Evidentemente ho offeso ...

