Filippo Nardi "risponde" ad Antonella Elia: l'attacco dopo la squalifica dal GF Vip (Di domenica 20 dicembre 2020) Ieri pomeriggio Antonella Elia, ospite di Verissimo, ha espresso il suo punto di vista nei confronti della squalifica di Filippo Nardi dalla Casa del Grande Fratello Vip. L'opinionista del reality show ha utilizzato parole durissime nei confronti del fan delle sigarette elettroniche, considerandolo davvero imperdonabile. Filippo Nardi "risponde" ad Antonella Elia: l'attacco Come può questa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : ?? Espulsione per Filippo Nardi? #GFVIP - trash_italiano : - dove sono le sigarette? - una volta dicessi una cosa sensata, Pupo Grazie Filippo Nardi. Come sempre fondamentale. #GFVIP - summerfede : @GF_diretta Si devono prendere provvedimenti anche con le xsone che 'ridacchiavano' alle battute di Filippo Nardi - AlexTheDaaka : @ahoy_boy98 Vorrei aspettare un po' Le prime ore Twitter era pieno di tweet su Filippo Nardi e sulla sua libertà e… - marikaj28 : RT @chiamamiqueen23: La De Grenet è veramente imbarazzante... Una donna di 50 anni che non riesce a scindere la differenza abissale tra MT… -