Fifa The Best, il papà di Courtois: “Assenza di mio figlio è mancanza di rispetto” (Di domenica 20 dicembre 2020) Non è per nulla soddisfatto delle scelte del Fifa The Best Award Thierry Courtois, padre del portiere del Real Madrid Thibaut. Intervistato da l’Avenir, il papà dell’estremo difensore belga ha rilasciato dichiarazioni senza freni: “Non capisco perché mio figlio non sia stato incluso nella lista dei candidati per il titolo di miglior portiere dell’anno”, ha detto il padre di Courtois molto francamente. “Penso che i grandi atleti non siano abbastanza rispettati in Belgio. Ci piace prestare più attenzione alla sconfitta di qualcuno. Alcuni addirittura la aspettano perché giudicano il fatto che si possa perdere. Io posso dire che Thibault sarà sempre il nostro orgoglio e che ogni partite stupisce per quello che mostra in campo. Fa sempre qualche cosa di pazzesco come la parata contro ... Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) Non è per nulla soddisfatto delle scelte delTheAward Thierry, padre del portiere del Real Madrid Thibaut. Intervistato da l’Avenir, ildell’estremo difensore belga ha rilasciato dichiarazioni senza freni: “Non capisco perché mionon sia stato incluso nella lista dei candidati per il titolo di miglior portiere dell’anno”, ha detto il padre dimolto francamente. “Penso che i grandi atleti non siano abbastanza rispettati in Belgio. Ci piace prestare più attenzione alla sconfitta di qualcuno. Alcuni addirittura la aspettano perché giudicano il fatto che si possa perdere. Io posso dire che Thibault sarà sempre il nostro orgoglio e che ogni partite stupisce per quello che mostra in campo. Fa sempre qualche cosa di pazzesco come la parata contro ...

