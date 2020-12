Ferrari, Sainz: "Sarà bello lavorare con Leclerc" (Di domenica 20 dicembre 2020) Il 2021 di Carlos Sainz jr . è già iniziato. Lo spagnolo, che dalla prossima stagione farà coppia con Leclerc, è stato in fabbrica a Maranello per prendere contatto con la squadra e conoscere il team ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 20 dicembre 2020) Il 2021 di Carlosjr . è già iniziato. Lo spagnolo, che dalla prossima stagione farà coppia con, è stato in fabbrica a Maranello per prendere contatto con la squadra e conoscere il team ...

Moncadismoo : RT @FormulaHumor: 'Da noi Resta disegnava la macchina dopo che era stata impostata.' 'Ci sono le premesse per vedere Mick in Ferrari dal 2… - _ericasora_ : RT @FormulaHumor: 'Da noi Resta disegnava la macchina dopo che era stata impostata.' 'Ci sono le premesse per vedere Mick in Ferrari dal 2… - autosprint : #Ferrari, #Sainz: 'Sarà bello lavorare con #Leclerc' ?? - CharmingQueen94 : Buongiorno solo a Carlos Sainz che con la mascherina della Ferrari è un Dio. - EstebBeltramino : F1: SF21 Ferrari anno prossimo, Sainz in Rosso 'è speciale' #motori -