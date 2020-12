Federica Pellegrini dopo gli Assoluti | “Ho solo bisogno di allenamenti” (Di domenica 20 dicembre 2020) La Divina ha nuotato a Riccione per ritrovare il giusto feeling in vista delle prossime prove di qualificazione a Tokyo. La concorrenza sui 200 stile libero non preoccupa Federica Pellegrini: “Le giovani in questa gara ci sono sempre state”. Federica Pellegrini è stata una delle protagoniste degli Assoluti Italiani andati in scena questa settimana a L'articolo Federica Pellegrini dopo gli Assoluti “Ho solo bisogno di allenamenti” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 20 dicembre 2020) La Divina ha nuotato a Riccione per ritrovare il giusto feeling in vista delle prossime prove di qualificazione a Tokyo. La concorrenza sui 200 stile libero non preoccupa: “Le giovani in questa gara ci sono sempre state”.è stata una delle protagoniste degliItaliani andati in scena questa settimana a L'articologli“Hodi” proviene da www.meteoweek.com.

moblanche : RT @Eurosport_IT: Verso #Tokyo2020: 8 azzurre, ci spiegano la strada per i Giochi attraverso le loro storie, i sogni e loro sacrifici: all… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #AssolutinuotoinvernaliRiccione2020 VIDEO Federica Pellegrini nuoto: “Spero di potermi allenare… - OA_Sport : #nuoto #VIDEO Federica Pellegrini si racconta al termine di questi campionati, dandosi un 9 per il coraggio di aver… - zizionice : RT @Eurosport_IT: Verso #Tokyo2020: 8 azzurre, ci spiegano la strada per i Giochi attraverso le loro storie, i sogni e loro sacrifici: all… - sportface2016 : #Assoluti, le parole di Federica #Pellegrini -