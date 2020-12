Federica Cappelletti | chi è la moglie di Paolo Rossi | età | lavoro | vita privata | figlie | Live Non è la D’Urso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 20 dicembre 2020) E’ tutto pronto per un’altra imperdibile puntata (l’ultima del 2020) di- Non è la. Questa sera, domenica 20 dicembre, Barbaraaccoglierà in studio, vedova dell’ex calciatore. Tra gli argomenti trattati ci sarà la malattia di Pablito e la vergogna del furto nella sua abitazione mentre erano in corso i funerali.: chi è ladi, età,è nata a Perugia il 10 giugno del 1972 sotto il segno dei Gemelli e ha due lauree: una in Lettere Moderne, l’altra in Scienze della Comunicazione. Nellaè una ...